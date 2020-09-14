В Екатеринбурге клещи покусали 10 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального Роспотребнадзора на 14 сентября, в Свердловской области с начала теплого сезона клещи покусали уже 31169 человек. Эта цифра находится на уровне аналогичного периода прошлого года (31916). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 7192 случая укусов клещей.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Пышминском, Рефтинском, Асбестовском, Тугулымском ГО, Артинском районе, Каменске-Уральском, Камышлове и других муниципалитетах. В Екатеринбурге зарегистрировано 10371 пострадавший (33,2% от всех), в том числе 1879 детей.

- В больницы области с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализирован 141 человек (диагноз подтвержден у 42 человек, в том числе у семи детей), - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. – С диагнозом «клещевой боррелиоз» госпитализировано 280 человек, диагноз подтвердился у 309 человек, в том числе у 38 детей.

В этом году в Свердловской области от клещей должны были обработать 10200 гектаров. На сегодняшний день план выполнен на 100%.