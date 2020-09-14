Мэр Ивделя переходит на работу в Заксобрание Свердловской области

Явка на выборах составила чуть больше 19% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк, возглавлявший округ с 2001 года, переходит на работу в Законодательное собрание Свердловской области по результатам выборов.

Согласно результатам голосования, Петр Соколюк набрал 51,9% голосов на довыборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу. На этой неделе он получил мандат депутата.

Петр Соколюк имеет большой управленческий опыт. Фото: сайт местного отделения партии "Единая Россия"

На втором месте по итогам довыборов оказался представитель КПРФ Николай Заморин, у него 17,8% голосов, на третьем – справедливоросс Андрей Бычков с 16,7% голосов.

Явка на довыборах составила 19,3%. Место депутата оказалось вакантным в 2019 году после смерти заместителя председателя Заксобрания Свердловской области Анатолия Сухова.

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