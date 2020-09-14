У уральца забрали Lexus из-за долгов в 200 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга задолжал порядка 210 тысяч рублей по налоговым платежам и отказывался погашать сумму. Тогда за дело взялись судебные приставы. Они вручили мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда.

- Ему разъяснили, что в случае уклонения от погашения задолженности и неисполнения требований в установленный законом срок, к нему будут применены принудительные и ограничительные меры, в том числе арест имущества, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Но мужчина не стал погашать долги. Тогда у него арестовали автомобиль Lexus и вручили квитанцию на оплату задолженности. И только после этого все налоги были полностью уплачены.