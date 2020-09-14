На выборах в Свердловской области проголосовали 22 тысячи человек

В Свердловской области прошел Единый день голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 13 сентября, в Свердловской области состоялся Единый день голосования. На территории региона работали 165 участков в 15 МО.

По данным Облизбиркома на 18:00 13 сентября, проголосовали 21 974 человека.

- Явка избирателей на довыборах Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу 16 – 17,42%. Проголосовали 32 327 человек, - отметили в пресс-службе Облизбиркома. – Рекордная явка зафиксирована на очередных выборах депутатов Думы Махневского муниципального образования четвертого созыва – 46,5%. Проголосовал 2 251 человек.

Единый день голосования прошел без нарушений и жалоб, все участковые комиссии пользовались СИЗами – масками, перчатками и индивидуальными ручками. Кроме того, в УИК Сысерти даже работали специальные вакцинальные бригады, где любой желающий мог поставить себе прививку от гриппа.