В Первоуральске поймали опасного преступника, который во время погони устроил ДТП

Росгвардейцы помогли полицейским поймать опасного преступника. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Первоуральске Свердловской области сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими поймали 25-летнего местного жителя, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.

В субботу в полицию поступил тревожный сигнал от местных жителей: молодой парень атаковал мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью. Известно, что подозреваемый передвигался по городу на отечественной легковушке ВАЗ-2110.

После этого экипажи вневедомственной охраны отправились на поиски автомобиля и его владельца. Машину зафиксировали возле одного из домов по улице Вайнера, после чего росгвардейцы стали преследовать «десятку».

Уйти далеко злоумышленнику не удалось, он влетел в ехавшую впереди него иномарку «Шкода Фабия». Обе машины серьезно пострадали, но никто из людей травмы не получил.

Подозреваемого для дальнейшего разбирательства передали оперативникам уголовного розыска, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.