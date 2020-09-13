В Екатеринбурге во дворе дома «ГАЗель» сбила ребенка на самокате

Водитель двигался задним ходом. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге во дворе дома №22 по улице 40-летия Комсомола 12 сентября в 13 часов произошло ДТП с участием автомобиля «ГАЗель» и 12-летнего школьника.

Водитель двигался по дворовому проезду задним ходом и зацепил ребенка, который ехал по двору по ходу движения машины. После удара он получил ушибы, после чего его доставили в больницу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

30-летний водитель со стажем вождения 11 лет пояснил, что услышал крики и остановил автомобиль, после чего увидел, как из-под переднего бампера пытается вылезти мальчик.

Мама ребенка пояснила, что ее сын катался на самокате и машину не увидел, потому что находился к ней спиной. Точная причина ДТП будет установлена в ходе дознания. Об этом информирует Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.