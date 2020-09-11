В Екатеринбурге задержали бутлегеров, хранивших в подвале 26 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге отец с сыном по фамилии Войтины, гражданин Лазарев и их сообщник Шукуров организовали подпольный цех по производству и продаже суррогатного алкоголя в подвале частного жилого недостроенного дома по улице Тружеников в Чкаловском районе. Мужчины занимались незаконной деятельностью больше года – пока не попали в оперативную разработку сыщиков из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД области.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Как рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, в подвале силовики обнаружили огромное количество разновидностей поддельного коньяка и водки, который изготавливали в антисанитарных условиях, а затем клеили чужие товарные знаки.

- Проще сказать, чего там не было. Глаза разбегались от обилия ярких картинок. Дербент, Хортица, Старый Кенигсберг, Кизляр, Дагестан, Абсалют, Лезгинка и многие другие наименования, - рассказал Валерий Горелых. - Полицией изъято более 26 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью, разлитой по бутылкам емкостью от 0,5 литра до 1 литра. Это свыше 14 тысяч литров. Согласно заключению экспертов конфискованная немаркированная специальными федеральными марками продукция не соответствует качеству ГОСТ. Ущерб правообладателям превысил 3 000 000 рублей.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

За создание склада немаркированной алкогольной продукции мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы. Дело направили для рассмотрения в Чкаловский районный суд. Как отметил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, на счету старшего лейтенанта юстиции Карена Бадаляна, который собирал доказательства вины четырех бутлегеров, это дело стало уже шестым расследованным аналогичным делом за этот год.