Как в Екатеринбурге проведут транспортную реформу: рассказывает мэр Высокинский

Изменения по транспорту растянут на несколько лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге началась планомерная работа по повышению эффективности городского общественного транспорта. Как изменится движение трамваем, троллейбусов и автобусов, что будет с тарифами, и зачем вообще нужны изменения - в эфире телеканала ОТВ рассказал Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Изменится система управления транспортом, уже запущен процесс обновления подвижного состава, до конца года в Екатеринбург поступят 60 новых автобусов.

Сейчас действует линейка из более чем 40 тарифов, останется 10, среди них будет самый универсальный тариф – 1500 рублей в месяц на все виды транспорта.

Также можно будет заплатить 32 рубля за 90 минут пользования общественным транспортом. То есть при пересадке не нужно будет платить в два раза больше.

Будут продлены троллейбусные маршруты за счет автономного подвижного состава. Появятся экспресс-маршруты, которые будут доставлять жителей окраин до транспортных узлов. Например, маршрут «Компрессорный – метро Ботаника».

Появится «каркас» городской электрички: Керамик – Солнечный – Академический – Широкая речка – через мост на Сортировку. Изменения будут происходить постепенно в течение нескольких лет.

За счет единого проездного поездки станут более прозрачными, будет использоваться меньше наличных средств, а значит: 1. Поступлений в бюджет будет больше. 2. Станет проще отслеживать пассажиропоток, чтобы проводить реформу в соответствии с запросами пассажиров.

В интернете появятся мультимедийные табло, наподобие расположенных на остановках в центре Екатеринбурга. Пассажир перед выходом из дома сможет рассчитать время, чтобы придти на остановку ко времени подачи транспорта.

Постепенно в городе исчезнут дублирующие маршруты. Также власти Екатеринбурга будут располагать новые остановки так, чтобы от любого дома до нее было расстояние не больше 500 метров.

Существенное обновление ждет и трамваи: в городе не только обновят состав, но и будут менять рельсы, чтобы не вывести новые вагоны из строя раньше времени.