На Урале мужчина до смерти избил своего знакомого деревянным бруском

Парня заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Невьянске, что в Свердловской области, поймали 28-летнего ранее судимого местного жителя, которого обвиняют в избиении своего знакомого. Тот в последствии умер. На парня завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Все произошло 24 августа этого года во время застолья в квартире по улице Матвеева. Во время беседы парень вдруг заподозрил одного из своих знакомых в том, что тот украл у него деньги. Это и стало причиной ссоры.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Во время нее обвиняемый стал причинять своему оппоненту удары руками, ногами и деревянным бруском. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался через непродолжительное время на месте, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Молодой человек сбежал, однако потом, поняв, что натворил, сам позвонил в полицию и сдался. Его задержали, а после заключили под стражу. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.