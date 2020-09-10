В Первоуральске «Водоканал» обязали разобраться с грязной водой

Качество воды в Первоуральске не соответствует санитарно-гигиеническим нормам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Первоуральска решила проверить исполнение водного и санитарно-эпидемиологического законодательства на территории города и установила, что качество питьевой холодной воды оставляет желать лучшего.

- Перед поступлением в распределительные сети вода не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим и микробиологическим показателям, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Другими словами, ежемесячная концентрация показателя мутность и цветность превышает допустимый предел.

В связи с этим прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием обязать «Водоканал» исправить ситуацию. Суд дал на это чуть больше года – до 1 декабря 2021 года.