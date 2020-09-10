В Екатеринбурге ищут подрядчика, который сохранит Оперный театр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге объявили конкурс на разработку проекта по «сохранению и приспособлению к современному использованию» Театра оперы и балета. Напомним, он является объектом культурного наследия федерального значения. Подрядчику готовы заплатить 24 миллиона рублей.

Как уточняется в документации, опубликованной на портале госзакупок, победитель должен будет провести инженерные изыскания, комплексные научные исследования, а также разработать и согласовать проектную документацию. Заказчиком является сам Оперный театр, подать заявку могут до 30 сентября. Работы должны быть проведены в два этапа. Крайний срок для первого – 25 декабря этого года, для второго – 25 декабря 2021 года.