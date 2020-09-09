Каждое третье ДТП на Урале происходит с участием пешеходов

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

С начала этого года на территории Свердловской области зарегистрировали больше 1700 аварий, в которых погибли и получили травмы люди. При этом почти каждое третье случилось с участием пешеходов: в более 470 ДТП 50 человек погибли и больше 400 пострадали. Большая часть аварий произошла по вине водителей.

В связи с этим инспекторы ГИБДД устроили рейды, в которых ловили пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленном месте, а также водителей, которые не уступали дорогу пешеходам.

- За время проведения мероприятия выявлено свыше 4300 нарушений, допущенных пешеходами, и больше 1100 нарушений, допущенных водителями, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости соблюдать ПДД, уступать дорогу пешеходам и не перебегать проезжую часть в неположенных местах. Пешеходам также необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы.