На Урале поймали водителя, который устроил ДТП, бросил раненных подруг и сбежал

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Полицейские Нижнего Тагила поймали 23-летнего водителя, который ранним утром 6 сентября на 8-м километре Южного подъезда устроил ДТП. В аварии пострадали две его подруги – девочки 15 лет. Парень не справился с управлением и на большой скорости вылетел в кювет, после чего его машина перевернулась.

Девочки получили ушибленные ссадины лица и сотрясение головного мозга, их госпитализировали в ЦГБ №2. А вот их друг с места аварии сбежал. Оказалось, что до поездки он выпил пива, после чего сел за руль.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Парень не имеет прав. Он не смог объяснить, что произошло рано утром в воскресенье. Заявив, что у него болит плечо, он попросил вызвать ему скорую помощь, после чего его госпитализировали с сотрясением мозга и переломом ключицы, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будет повторно опрошен и водитель, и пассажиры. В отношении парня уже возбудили административное дело за нарушение ПДД, а также за управление без прав и за оставление места ДТП.

- За управление без прав предусмотрен штраф от 5000 до 15000 рублей, за оставление места ДТП – арест на срок до 15 суток, - добавили в ГИБДД. – По факту инцидента с участием несовершеннолетних информация направлена в ПДН для оценки действий законных представителей по воспитанию детей. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей к ответственности.