В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о сильном смоге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уралгидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле вплоть до вечера 9 сентября. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте, до этого дня объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

- С 20:00 7 сентября на территории одного из свердловских муниципалитетов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщается на сайте. – Предупреждение продлится до 20:00 9 сентября.

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