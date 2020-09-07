В Нижнем Тагиле предприниматель пытался заплатить полицейскому, чтобы не отдавать контрафактные шубы

Владелец магазина подкинул взятку в ящик перед передним пассажирским сидением служебного автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле год назад во время рейда в магазине на улице Карла Маркса обнаружили немаркированные меховые изделия. Владелец магазина Корюн Багдасарян боясь, что его товар изымут, предложил сотруднику полиции 350 тысяч рублей. Деньги он положил в вещевой ящик перед передним пассажирским сидением служебного автомобиля, где он находился во время разбирательств. Сегодня над хозяином магазина в Нижнем Тагиле состоялся суд.

- Ленинский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении собственника магазинов по продаже меховых изделий, расположенных в Нижнем Тагиле, Корюна Багдасаряна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере), - рассказали в пресс-службе прокуратуре.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Рубену Багдасаряну наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать сумму взятки 350 тысяч рублей в доход государства.