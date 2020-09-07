Турагент заплатил екатеринбурженке 370 тысяч за несостоявшийся отпуск

Женщина купила тур в Доминикану, но улететь на отдых так и не смогла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Наталья в октябре прошлого года купила в агентстве «НТК Интурист» тур в Доминикану. За него она заплатила в офисе сотруднику 262 тысячи рублей. После оплаты наличными она получила на руки договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру, на которых имелась печать ООО.

Однако улететь на отдых ей так и не удалось: турагент заявил, что денежные средства на его счет не поступили. И не стал формировать документы на поездку. Деньги за несостоявшийся отдых Наталья тоже не получила. Тогда она подала иск к турагентству и потребовала взыскать с него 559 тысяч рублей.

- Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен частично. С ООО «НТК Интурист» взысканы 372 тысячи рублей, с учетом стоимости тура, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, а также расходов на оплату услуг представителя, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Женщина с решением не согласилась и подала апелляцию в Свердловский облсуд. Однако там его оставили без изменений, и обязали турагента выплатить 372 346 рублей.