На Среднем Урале от коронавируса умерли еще пять человек

Всего в регионе 475 смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще пять смертей от коронавируса. Всего же их в регионе 475. Кроме того, в сегодняшнюю сводку опрштаба попали 119 новых случаев. Больше всего – в Екатеринбурге (+54).

Общее число зафиксированных случаев – 25910.

89 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 78 – в реанимации, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов, которые находятся в состоянии средней тяжести – 349. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Всего уральским медикам удалось вылечить 20244 человека. И только за сутки из больниц выписали 55 пациентов.