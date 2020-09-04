На Урале задержали банду, которая планировала вымогать полмиллиона рублей у бизнесмена

Банда планировала напасть на мужчину во дворе дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске задержали шестерых фигурантов ОПГ, которая планировала вымогать деньги у местного бизнесмена. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, выходцы из ближнего зарубежья основательно готовились к нападению на предпринимателя.

- С собой у бандитов были маски, скотч и два пистолета с патронами, - отмечает инсайдер. – На допросе признались, что планировали вымогать 500 тысяч рублей.

Банда планировала напасть на мужчину во дворе дома, но о предстоящем нападении узнали оперативники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору». Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.