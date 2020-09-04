В Кольцово заработал пункт тестирования на COVID-19

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В аэропорту Кольцово при содействии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» открылся пункт тестирования на коронавирус. Сдать анализ можно на первом этаже терминала В (международный) с 9:00 до 16:30 без выходных. Чуть позже специалисты планируют перейти на круглосуточный режим работы – после открытия международного авиасообщения с Екатеринбургом.

- Лабораторные мощности «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» позволяют получить результат обследования в кратчайшие сроки – в течение 24 часов с момента сдачи, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Для удобства пассажиров скан с результатами исследования на официальном бланке направляется прямиком на личную почту, оставленную в заявке. Затем именно этот бланк нужно будет загрузить на сайт госуслуг в течение трех суток. Такие меры нужны для тех, кто пребывает из-за рубежа.