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Оргкомитет уральской «Ночи музыки» запускает систему донатов для музыкантов

Благодаря новой системе гости смогут пожертвовать понравившимся музыкантам столько, сколько посчитают нужным
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Благодаря новой системе гости смогут пожертвовать понравившимся музыкантам столько, сколько посчитают нужным

Благодаря новой системе гости смогут пожертвовать понравившимся музыкантам столько, сколько посчитают нужным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оргкомитет Ural Music Night анонсировали запуск системы донатов для музыкантов, которые будут выступать на фестивале. Работать она начнет также в день проведения мероприятия, 18 сентября. Для этого была разработана первая в мире CRM-система.

- Возможности системы позволяют автоматизировать и значительно упростить процесс подготовки и планирования фестиваля со множеством площадок, экспертов, музыкантов и других специалистов, - рассказали в пресс-службе «Ночи музыки». – Вся необходимая информация и материалы для подготовки площадок также загружаются в новую систему: мвестимость, афиши, графики работы охраны и технические райдеры.

Фото: Ural Music Night

Фото: Ural Music Night

Кроме того, еще одна важная функция системы – персональные электронные кошельки для донатов каждому из музыкантов-участников фестиваля. На сайте и в приложении Ural Music Night появится кнопка «Donation» («Пожертвование»). Благодаря ей каждый гость сможет внести любую сумму от 49 до 100 000 рублей напрямую на счет музыкантов.

- Пожертвования абсолютно легальны и соответствуют всем законам РФ. После окончания «Ночи музыки» система не перестанет действовать, и музыканты смогут пользоваться ей и в любых других своих проектах, - добавили в пресс-службе фестиваля.

Напомним, «Ночь музыки» пройдет 18 сентября. Вход на площадки будет только по предварительной записи через сайт фестиваля. У гостей будет проверяться температура, также будут предусмотрены СИЗы в виде масок и санитайзеров. Рядом с площадками будут организованы мобильные прививочные пункты для вакцинации от гриппа.