Купили «Infiniti» и дачу в Крыму: полицейские поймали уральцев, построивших наркобизнес

Фото: Валерий Горелых

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» вскрыли два интернет-магазина, в которых торговали наркотиками.

- В результате оперативной разработки свердловских сыщиков прекратили существование интернет-точки сбыта смертельного зелья под названиями «Blackmarket» клон известной торговой сети «Пятерочка», - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Под прицелом силовиков оказались три жителя Екатеринбурга. Они работали ровно год.

По словам Горелых, в январе прошлого года они купили лабораторное оборудование, химические реактивы и жидкости для производства наркотиков. Чтобы скрыть свой нелегальный бизнес, подпольных цех они разместили в гаражах на территории бывшего стекольного завода в поселке Воздвиженка Каслинского района Челябинской области.

- Используя познания в области химии, обвиняемые произвели вещество, содержащее в своем составе прекурсор наркотических и психотропных веществ, а на его основе – мефедрон, - рассказал Горелых. – По предварительным данным, злоумышленники успели легализовать больше 9,5 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков.

Во время задержания у них изъяли 2,2 килограмма белого порошка в количестве четырех тысяч доз. Еще килограмм наркотика нашли в тайнике на обочине дороги. Все остальное хранилось в гараже. На вырученные с продажи деньги все трое купили автомобиль «Infiniti», дом и земельный участок в Крыму. На их машины наложили арест.

Теперь всем троим грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Все собранные поэтому делу материалы направлены для рассмотрения в суд.