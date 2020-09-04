Как будут работать театры и кинотеатры в Екатеринбурге с 9 сентября: отвечает заместитель губернатора

В залах будут соблюдать меры предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 сентября 2020 года в Екатеринбурге после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, открываются театры, кинотеатры и концертные залы.

О том, как они будут работать, в эфире телеканала ОТВ рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В первое время заполнять залы будут только наполовину, зрителей будут рассаживать в шахматном порядке, исключение составят члены одной семьи, которые смогут покупать билеты на соседние места.

- На входе зрителям будут измерять температуру, также будет вестись контроль за внешними признаками ОРВИ. Если у человека их заметят, то в зал его не пустят, - рассказывает заместитель губернатора.

Также, по словам Павла Крекова, в залах будет проводиться тщательная дезинфекционная обработка перед каждым сеансом и после него.

Отметим, что в ближайшее время в Екатеринбурге и Свердловской области проведут несколько культурных фестивалей. Речь идет об Уральской ночи музыки, о десятом юбилейном театральном фестивале «Петрушка Великий», а также о фестивале «Ирбитские подмостки».