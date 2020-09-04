По улицам Нижнего Тагила проедет военная техника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле готовятся к проведению военного парада, который посвятят 100-летнему юбилею танкостроения в России, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Парад проведут 12 сентября: по улице Ленина пройдут 29 единиц военной техники. Жителям Нижнего Тагила покажут технику, созданную на легендарном «Уралвагонзаводе», например, танк Т-34.

Парад стартует в 11 часов и продлится 40 минут, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.