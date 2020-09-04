Диджей Николай снова потревожил жителей Екатеринбурга и получил штраф

Диджей проводит бесплатные вечеринки для молодежи в Екатеринбурге. Фото: скрин с видео ИА "Уральский меридиан"

В ночь на 4 сентября на Плотинке в Екатеринбурге состоялась нелегальная дискотека, которую устроил диджей Николай Колмаков. Мероприятие собрало около 150 человек.

Раньше Николай играл в клубе «Дом Печати» на проспекте Ленина. Но весной заведение закрыли, и теперь диджей играет на Плотинке. Дискотека прошла во второй раз: первая вечеринка состоялась в первый день осени на набережной Городского пруда. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Теперь на место нелегальной дискотеки снова приехали стражи порядка, которые доставили диджея в Дежурную часть, составили протокол, ему грозит штраф.