Решил построить баню: уральца отправили под суд за незаконно срубленные сосны

Уральца отправили под суд за незаконно срубленные сосны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. В период с марта по апрель этого года мужчина приехал в «Сухоложское лесничество» и вырубил 31 дерево.

- Он срубил 28 сосен общим объемом 18,98 кубометров и три березы объемом 1,13 кубометров. Незаконно срубленную древесину обвиняемый намеревался использовать для строительства бани, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Своими действиями он причин государству ущерб в 512 тысяч рублей. На него завели уголовное дело и направили в городской суд Асбеста. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до семи лет колонии.