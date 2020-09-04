В Нижнем Тагиле отремонтировали 33 дома из 44-х Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле почти закончили проводить капитальный ремонт многоквартирных домов. По информации управления ЖХК, на начало сентября работы закончены на 92%. Строители полностью закончили ремонтировать крыши, заменять внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

В 15 домах из 22-х строители полностью обновили фасады. В 23-х домах из 29 привели в порядок подвалы.

- На 33 объектах запланированные работы полностью выполнены, 16 домов переданы в эксплуатацию, с подписанием актов сдачи-приемки выполненных работ по капремонту многоквартирного дома, - цитирует слова замначальника управления ЖКХ Павла Лопатникова пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Всего же в этом году в городе должны отремонтировать 44 дома.