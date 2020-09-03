Екатеринбурженка «поселила» в своей квартире 541 мигранта

Суд оштрафовал ее на 110 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в фиктивной прописке мигрантов у себя дома. В период в декабря 2019 года по февраль 2020 года она обращалась в филиал ГУБ Свердловской области «Многофункциональный центр». И, таким образом, «поселила» у себя 541 мигранта.

- Путем предоставления заведомо недостоверных сведений она осуществила фиктивную постановку на регистрационный учет 541 иностранного гражданина по месту пребывания в квартире по улице Шефская в Екатеринбурге, достоверно зная, что указанные иностранные граждане проживать в ее квартире не будут, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, Орджоникидзевский суд оштрафовал женщину на 110 тысяч рублей.