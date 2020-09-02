Находится на ремонте: в Екатеринбурге загорелся продуктовый магазин

Фото: скриншот с видео сообщества "Инцидент Екатеринбург"

Сегодня днем, 1 сентября, в Екатеринбурге, в районе Шарташского рынка, загорелся продуктовый магазин «Пятерочка». Диспетчеры МЧС получили вызов в 15:16, на место выехали девять спасателей на двух спецмашинах.

- Горел фасад магазина на площади 30 квадратных метров. Магазин находится на ремонте, людей в момент пожара внутри не было. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожар удалось потушить за пять минут. Сейчас спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.