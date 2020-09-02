Взяли с собой бутерброды: на Урале два брата сбежали из дома, потому что не хотели идти в школу

К счастью, мальчиков нашли целыми и невредимыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 31 августа на 1 сентября в дежурную часть полиции Артинского района Свердловской области позвонила обеспокоенная женщина, которая рассказала, что у нее пропали два сына. По ее словам, братья 8 и 11 лет гуляли вечером возле дома. Около 20:00 мать позвала их домой, те отказали и убежали. Домой они так и не вернулись.

- Больше 65 человек личного состава ОМВД выехали на место поиска, проверили подъезды и подвалы многоквартирных домов, детские и спортивные площадки, опрашивали родственников и знакомых детей, а также проверяли места их возможного пребывания, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Поиски велись всю ночь. Около 8:00 1 сентября детей нашли в районе гаражей – к счастью, целыми и невредимыми. Сейчас в присутствии мамы ребят опрашивают и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мальчики рассказали, что сбежали из дома, потому что не хотели идти в школу 1 сентября. Ребята тщательно подготовились: взяли с собой бутерброды, воду и решили пересидеть какое-то время за гаражами. А потом стемнело, братья поняли, что мама будет на них ругаться, - испугались и домой не пошли.

По словам полицейских, один из братьев уже неоднократно уходил из дома. Сейчас решается вопрос о привлечении мамы мальчиков к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. «Дети помещены в Артинскую центральную больницу с последующим помещением в ГАУ «СРЦН Артинского района» для прохождения курса реабилитации», - добавили в областном главке.