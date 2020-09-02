Городской пруд в Екатеринбурге снова обмелел

Фото: ИА "Уральский меридиан"

Жителей Екатеринбурга утром 2 сентября удивил вид Городского пруда – водоем сильно обмелел, вода резко ушла, обнажив вдоль берегов. Из-за этого пруд выглядит непривычно.

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области ИА «Уральский меридиан» рассказали о том, что уровень воды понизили специально, так как это необходимо для проведения второго этапа реконструкции Макаровского моста на улице Челюскинцев.

Уровень воды останется пониженным до конца октября 2020 года.

- Сброс шел с прошлого четверга, проектная отметка пониженного уровня достигнута, - рассказали изданию в профильном министерстве.

Отметим, что второй этап реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге продлится до ноября 2023 года.