На уральской трассе вспыхнул лесовоз

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Минувшим вечером, 1 сентября, на свердловской трассе «Николо-Павловск – Алапаевск» загорелся лесовоз. Видео происшествия опубликовали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Информацию подтвердили и в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. На вызов выезжали пять спасателей на двух спецмашинах. Огонь потушили в течение шести минут. По данным МЧС, все обошлось без пострадавших, но вот от кабины грузовика остались только угли.