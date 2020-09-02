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На Средний Урал идет похолодание

На погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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На погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт

На погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в ближайшие дни, начиная со 2 сентября, ожидается сильное похолодание. По данным центра «Фобос», на погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с северо-запада на юго-восток.

- Его стараниями облаков в небе будет много, пройдут кратковременные дожди и похолодает, - рассказали в гидрометцентре. – Температура воздуха +18…+20, причем максимальные значения будут наблюдаться в начале дня, а к вечеру похолодание усилится. Ветер северный 6-11 м/сек, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм ртутного столба, что выше нормы.

Накануне спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение: сегодня, 2 сентября, ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 20 м/сек. Публикуем памятку о том, как вести себя во время непогоды.