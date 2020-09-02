В Свердловской области хотят изменить официальные названия городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области собираются изменить официальные названия городов. С такой инициативой выступило федеральное Министерство юстиции, рассказал на своей странице в Facebook депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. Основное различие между тем, какие имена носят города сейчас, и какие будут носить потом, лишь в одинаковом оформлении.

- Теперь Екатеринбург должен именоваться: городской округ Екатеринбург Свердловской области [сейчас его официальное название – муниципальное образование «город Екатеринбург» - прим.ред.]. Лесной соответственно: городской округ Лесной Свердловской области. И так далее, - написал депутат. – Из видимых изменений – только указание на область и тип муниципального образования.

Фото: Константин Киселев в Facebook

По словам депутата, после того, как официальное название Екатеринбурге будет изменено, придется менять множество других документов и областных законов, поскольку в каждом из них упоминается старое название – «муниципальное образование «город Екатеринбург».