Бросилась прямо под колеса: в Екатеринбурге молодой парень насмерть сбил бабушку

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером, 1 сентября, в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП в районе улицы Таганской, в котором погиб человек. По предварительной информации, иномарка Hyundai сбила женщину-пешехода, которая перебегала проезжую часть в неположенном для этого месте.

От сильных травм 73-летняя пенсионерка погибла на месте. За рулем машины в тот момент сидел 27-летний парень, стаж вождения которого шесть лет.

- Он пояснил, что двигался по левой полосе дороги, неожиданно из-за грузовой машины, припаркованной слева, выбежал пешеход. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место аварии выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области. Точную причину установят в ходе расследования. Госавтоинспекция Екатеринбурга еще раз обращается к водителям и пешеходам и просит соблюдать ПДД.