В Кировграде открылась современная детская поликлиника

Фото: департамент информационной политики

В Горнозаводском округе Свердловской области открыли детскую поликлинику, работа которой построена по принципу «бережливых технологий». Это значит, что для пациентов будут работать различные сервисы по записи на прием, доступные регистратуры и дополнительные кабинеты, не требующие предварительной записи. Кроме того потоки пациентов посетителей распределяют на неотложные и плановые приемы, вакцинацию и диспансеризацию. Все это нужно для того, чтобы обеспечить возможность сберечь время, как для работников медучреждения, так и для пациентов.

За смену в поликлинике планируют принимать 150 человек. Всего медучреждение рассчитано на 5,5 тысяч детей всего Кировградского городского округа. Прием будут осуществлять участковый педиатр, хирург, офтальмолог, отоларинголог, невролог, уролог детский, психиатр, психиатр-нарколог, стоматолог детский, гинеколог, физиотерапевт, а также врачи функциональной диагностики.

- Современное здание, передовое диагностическое и лечебное оборудование, мощная инженерная инфраструктура – всё это позволит оказывать медицинскую помощь детям на высокопрофессиональном уровне в безопасных и комфортных условиях пребывания, - рассказали в департаменте информационной политики. - В том числе будет организован комплекс медико-психологической социальной помощи по проблемам сохранения здоровья юных жителей Кировграда, с учетом специфики подросткового возраста.

Решение о строительстве было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На строительство и оснащение поликлиники потратили 269 миллионов рублей.