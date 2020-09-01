Сахарный диабет: симптомы, как ставится диагноз и лечится болезнь

Провериться на диабет можно, сдав кровь Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сахарный диабет второго типа – это заболевание, которое, как правило, развивается после 45 лет. Сегодня в Свердловской области 160 тысяч пациентов с сахарным диабетом, 9 тысяч из них – с диабетом первого типа, остальные – с диабетом второго типа. 80% из них – это пациенты старших возрастных групп.

Как ставится диагноз сахарный диабет? Как определить сахарный диабет?

Об этом на телеканале ОТВ рассказала врач высшей категории, главный специалист-эндокринолог Свердловской области Надежда Долженкова.

Диагноз сахарный диабет определяется по одной из трех позиций.

1. Если сахар венозной крови дважды 7 ммоль на литр и выше.

2. Если берем кровь из пальца и получаем результат 6,1 ммоль на литр и выше.

3. Если проводим глюкозотолерантный тест, когда пациент принимает глюкозу, и через два часа уровень глюкозы в крови выше 11,0 ммоль на литр.

- Многие отмахиваются от этой проблемы, не верят в нее, потому что диабет не болит, поэтому пациенты не ощущают своего сахара, - говорит Надежда Долженкова.

Первые симптомы сахарного диабета

1. Общая слабость, снижение работоспособности.

2. Потливость.

3. Периодическая сухость во рту, жажда.

При диабете нужно исключить из питания сахар и мед, строго ограничить жирную пищу. Также важная ежедневная физическая активность.

Как лечиться при сахарном диабете?

1. Медицинские препараты, назначенные специалистом.

2. Диета.

3. Ежегодное посещение эндокринолога, окулиста и проведение биохимического исследования.

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