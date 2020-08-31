В Нижнем Тагиле на месте пустыря построили площадку с футбольным полем и уличным кинотеатром

Фото: департамент информационной политики

В Нижнем Тагиле в Девятом поселке сегодня, 31 августа открыли многофункциональную спортплощадку. По данным департамента информационной политики, в микрорайоне проживает две тысячи жителей. Однако условий для занятий спортом и отдыха до открытия площадки практически не было. Как рассказал присутствующий на открытии глава города Владислав Пинаев, обустройства спортивного комплекса жители Девятого поселка ждали не один год.

Площадку построили на месте, где раньше был пустырь и небольшое поле для мини-футбола. Здесь по инициативе активиста поселка, инвалида-колясочника Александра Коченкова два года подряд проходил фестиваль уличных видов спорта. В этом году мероприятие будет проходить уже на новой спортплощадке.

- Вместе со строителями мы провели здесь почти все лето. В итоге все получилось очень хорошо. Теперь дети нашего поселка смогут, так же как и мы в детстве, играть в футбол, заниматься физкультурой и спортом, - рассказал Александр Коченков.

Фото: департамент информационной политики

Площадка названа многофункциональной неспроста - здесь теперь можно не только заниматься спортом, но и посмотреть фильмы в кинотеатром под открытым небом. А для малышей специально построены игровые комплексы с горками и качелями. На все площадки обеспечен безбарьерный доступ для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Площадку благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и по стоимости составила 16 миллионов рублей.