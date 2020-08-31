День знаний УрФУ проведет в онлайн-формате

Первокурсники будут смотреть прямую трансляцию, участвовать в квестах и получать баллы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки в учебный план детских садов, школ и вузов. Обучение было решено начать все-таки в штатном режиме – очно, однако образовательным учреждениям порекомендовали избегать массового скопления учеников, особенно 1 сентября.

Потому во всех школах в этом году были отменены школьные линейки, вместо этого торжественные мероприятия проведут в кабинетах, каждый из которых закрепят за определенным классом.

А в УрФУ решили провести День знаний в онлайн-формате – также, как и выпускной. Праздник «День первый» пройдет в прямой трансляции видеоподкаста. Во время прямого эфира, согласно данным пресс-службы вуза, первокурсники получат баллы за активность и смогут поучаствовать в розыгрыше планшета и других ценных призов. Завершится мероприятие праздничным концертом.