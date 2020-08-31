Шел вместе с мамой: на ЖБИ пенсионер на иномарке сбил школьника, переходившего дорогу по «зебре»

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером, около 20:30, в Екатеринбурге на ЖБИ произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток. Мальчик переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, и его сбила иномарка Volkswagen.

Школьника с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа срочно госпитализировали в детскую больницу. По предварительным данным, он в момент аварии был с мамой.

- За рулем машины находился 70-летний водитель, имеющий стаж вождения 11 лет. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель обратил внимание, что все пешеходы стоят, и решил продолжить движение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – На месте аварии сотрудники ГИБДД произвели замеры, составили процессуальные документы, опросили водителя и свидетелей происшествия. Причины ДТП будут выяснены в ходе дознания.

Госавтоинспекция еще раз просит водителей и пешеходов соблюдать ПДД и скоростной режим, и быть предельно внимательными, когда дело касается пешеходных переходов.