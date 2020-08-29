Под Екатеринбургом «двенашка» на огромной скорости влетела в стоящую фуру

По словам очевидца, ВАЗ ехал около 100 километров в час. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

На Челябинском тракте – в районе поворота на Кашино - произошло жесткое ДТП. Вазовская «двенадцатая» на полном ходу влетела в стоящую фуру.

- ВАЗ-2112 влетел на скорости около 100 км/ч в КамАЗ, стоявший в левом ряду. В 2112 находилось два человека - водитель и пассажир. Пассажир отделался ушибами и шоком, сам покинул машину, а водитель оказался зажат в автомобиле, - сообщил один из очевидцев аварии в группе «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте».

Как рассказала читательница «КП» Олеся, после аварии на трассе образовалась огромная пробка.

- Куча скорых и пожарных машин. Больше двух часов простояла в пробке, в итоге пришлось развернуться, - рассказывает Олеся.

В УГИБДД по Свердловской области «КП» рассказали, что в момент аварии КамАЗ не был припаркован, а двигался, но с небольшой скоростью.

- В месте проведения ремонтных работ водитель ВАЗ-2112 допустил наезд на КамАЗ, который задействован на работах. Пострадав водитель ВАЗ, - рассказали в ГИБДД.

Врачи диагностировали у водителя легковушки закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедра, перелом стопы, а также перелом костей носа.