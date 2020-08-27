В Нижнем Тагиле в 2021 году начнут строить мусорный комплекс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле весной 2021 года начнется строительство мусоросортировочного завода и нового полигона ТКО в Нижнем Тагиле, работать он начнет в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщил гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

- В июле мы внесли необходимые изменения в концессионное соглашение, согласовали их в федеральной антимонопольной службе и подписали дополнительное соглашение к концессионному соглашению, - рассказал Буданов. – Это связано со сменой места расположения будущих объектов внутри изначально выделенных участков под строительство и позволяют выполнить требования санитарно-защитных норм.

После того, как вся проектная документация будет опубликована на портале администрации Нижнего Тагила и сайте «Облкоммунэнерго», специалисты будут составлять проект техзадания. После этого будут приниматься предложения от местных жителей.

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