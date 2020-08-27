В Нижнем Тагиле сожгли больше двух килограммов наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле уничтожили больше двух с половиной килограммов наркотиков. Это были вещественные доказательства по 53 уголовным делам, рассмотренным судами Нижнего Тагила и Пригородного района в 2019-2020 годах, приговоры по которым вступили в законную силу. После этого вещдоки подлежат уничтожению.

Сожжением занималась специально созданная комиссия, в которую вошли следователи и дознаватели. Они тщательно проверили все 139 объектов, упакованных в конверты и коробки. Внутри были не только наркотики, но и электронные весы, курительные трубки, пластиковые пакетики и прочая атрибутика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Большую часть наркотиков, свыше 2200 граммов, составили растительные, которые обвиняемые незаконно выращивали в домашних условиях.

- С начала года в Нижнем Тагиле выявлено больше 600 фактов незаконного оборота наркотиков, по результатам выявленных нарушений возбуждено больше 266 уголовных дел и 265 человек уже привлечены к уголовной ответственности, - рассказала представитель Общественного совета МУ МВД России «Нижнетагильское» Александра Петрова.

Все коробки и конверты сожгли в большой печи.