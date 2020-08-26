В Октябрьском районе из-за прорыва трубы из колодца забил фонтан

Фото: скриншот с видео

В Октябрьском районе Екатеринбурга сегодня вечером из колодца забил огромный фонтан. Прорыв трубы произошел на Буторина, 3. По словам очевидцев, воды набежало достаточно много. Как рассказали в пресс-службе Водоканала, на место уже приехала аварийная служба.

- Такая заявка в работе есть. Воду уже перекрыли, - рассказали в ведомстве. - Повреждение в колодце произошло из-за большого давления воды.

В Водоканале также отметили, что авария не повлияла на подачу воды в дома екатеринбуржцев.

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