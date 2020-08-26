В больницах Екатеринбурга за 7,5 миллионов установят новые лифты

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В больницах Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Здравоохранение» начали заменять старые лифты на новые. На сегодняшний день в работу уже сданы подъемники в поликлиническом отделении Детской горбольницы №11 на улице 8 Марта, 126. На очереди – лифты в стационаре ЦГКБ №6, ГКБ №14, в отделении паллиативной помощи ЦГБ №2 и в ЦГКБ №23.

- Стоимость одного подъемника варьируется от 2 до 3 миллионов рублей в зависимости от типа лифта (пассажирский или грузовой) и компании-производителя, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

При этом денежное обеспечение предполагает софинансирование: часть средств (7,5 миллионов) выделена из бюджета Екатеринбурга. Плюс еще часть (от 20% до 50%) будет направлена из собственных средств больниц.

Все работы занимают около трех месяцев. Срок эксплуатации – 25 лет, однако он может быть продлен в зависимости от состояния.