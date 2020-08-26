Тушили два часа: под Екатеринбургом вспыхнул частный дом

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В поселке Горный Щит, что под Екатеринбургом, произошел крупный и серьезный пожар минувшей ночью, 26 августа. Диспетчеры МЧС получили вызов в 03:30 о том, что на улице Красная вспыхнул частный жилой дом. На место выехали 25 спасателей на шести спецмашинах.

- На площади 150 квадратных метров сгорели надворные постройки и кровля частного дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Тушение осложнялось отсутствием на месте пожара водоисточников, был организован подвоз воды с пожарного водоема с расстояние 1 километр.

Огонь спасатели тушили почти два часа. К счастью, пострадавших в пожаре нет. Возгорание удалось ликвидировать только к 07:30.