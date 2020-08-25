За полгода свердловские продавцы алкоголя заплатили штрафы на миллион рублей

За полгода свердловские продавцы алкоголя заплатили штрафы в миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по июнь этого специалисты регионального Роспотребнадзора проверили 228 точек продажи алкоголя, в деятельности 23-х из них (10%) были выявлены нарушения. За полгода было исследовано 327 проб спиртовой продукции, в 18 из них (5,5%) получены плохие результаты. Еще порядка 16 партий объемом 73,72 литра не соответствовали требованиям нормативных документов.

- По результатам исследований алкопродукция чаще всего бракуется по показателям качества: коньяки не соответствуют требованиям нормативных документов по внешнему виду, вкусу, цвету, а также по физико-химическим показателям – массовой концентрации железа, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, вина не соответствовали требованиям «внешнего вида» и вкуса – в них преобладал спирт. Причина всего выявленного – подделка и замена спиртами более дешевыми. Часть алкогольной продукции, к тому же, продавалась без лицензии.

В итоге, по результатам проверки, специалисты Роспотребнадзора за полгода составили 58 протоколов об административном правонарушении. Виновных оштрафовали на 928 тысяч рублей.

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