На Среднем Урале от коронавируса погибли еще 11 человек

Всего в регионе с начала пандемии 420 смертей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще 11 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировано 420 погибших. По данным регионального оперштаба, в сегодняшнюю статистику попали 116 новых случаев заражения, больше всего – в Екатеринбурге.

Общее число подтвержденных в регионе случаев – 24598.

- В августе статистика по заболеваемости демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению количества вновь выявленных случаев заболевания, - рассказали в оперштабе. – Показатель за 25 августа стал самым низким за указанный период.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 25 августа Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 86 пациентов оценивается как тяжелое, из них 84 находятся в реанимации, в том числе 50 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики сумели вылечить 19626 человек. Только за сутки из больниц выписали 58 пациентов.