Решил пошутить: на Урале поймали хулигана, грозившегося «взорвать» машину

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Серове, что в Свердловской области, минувшим вечером, 23 августа, полицейские перекрыли центр города из-за 32-летнего местного жителя, который грозился «взорвать» машину – он положил учебную гранату Ф-1 на капот автомобиля. Как рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, сообщение в полицию поступило в районе 23:00 от оператора ЕДДС.

- Из сообщения следовало, что у магазина «Школьник», расположенного на улице Ленина, на капоте иномарки Honda со свердловскими номерами был обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на ручную противопехотную гранату марки Ф-1, более известную в народе как «лимонка», - рассказал полковник Горелых.

По его словам, на место сразу же выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника отдела полиции Олега Екимого, сыщики уголовного розыска, представители ФСБ, МЧС и медики, а также специалисты по взрывчатым устройствам из отделения ОМОН Росгвардии – чтобы установить подозрительный предмет. Рядом с автомобилем была создана «зона безопасности».

К счастью, все обошлось без вреда для окружающих, поскольку хулиган достал учебную гранату. Но ее, тем не менее, изъяли и направили на исследование для получения официального заключения.

Мужчину, устроившего в центре Серова переполох, нашли очень быстро, им оказался местный житель, ранее судимый по статьям «Кража», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а также «Нарушение неприкосновенности жилища». Полицейским он объяснил, что был пьян, проходил мимо иномарки и решил так «пошутить» над ее владельцем.

Был проверен дом, где жил мужчина. Ничего криминального там силовики не обнаружили.