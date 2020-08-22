Сколько получают свердловские учителя: отвечает Росстат

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Сколько получают учителя в Екатеринбурге и Свердловской области? Данные по средним зарплатам педагогов в первом полугодии 2020 года опубликовал свердловский Росстат. В статистике указаны заработки преподавателей, воспитателей дошкольных учреждений, а также педагогов высших учебных учреждений.

В период с января по июнь включительно средняя зарплата учителей по Свердловской области оказалась на уровне 47 652 рублей, по Екатеринбургу – 53 034 рубля.

Воспитатели в регионе получали в среднем по 38 213 рублей, а в столице Среднего Урала – 45 047 рублей.

Сотрудники в учреждениях дополнительного образования получили в месяц по 43 642 рубля. Выше среднего заработок у этой категории специалистов оказался в Сысертском городском округе – 46 428 рублей, в Екатеринбурге чуть ниже – 44 487 рублей.

Больше всего в первом полугодии получали преподаватели вузов – 91 424 рублей.