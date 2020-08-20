Нарушила правила хранения вещдоков: в Екатеринбурге экс-следователя осудили за неправильное хранение наркотиков

Экс-следователь не признала свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экс-следователь регионального подразделения полиции нарушила правила хранения наркотических средств. Сотрудница МВД на протяжении длительного времени хранила вещдоки у себя в служебном кабинете, хотя должна была сдать их в специальную камеру хранения.

- В результате, вследствие небрежного отношения к службе, произошла утрата наркотических средств, полученных ей вместе с материалами ранее возбуждённого уголовного дела, - объяснили в СК по Свердловской области.

Когда стало известно, что госслужащая не выполняет свои должностные обязанности и нарушает правила хранения вещественных доказательств на нее завели уголовное дело по статям «нарушение правил хранения наркотических средств» и «халатность».

- В ходе предварительного следствия органами Следственного комитета допрошено порядка 60 свидетелей, назначена и проведена трасологическая экспертиза по замку входной двери служебного кабинета следователя, произведён осмотр сейфа. Кроме того, изучена служебная документация, должностные инструкции следователя полиции и документация, регламентирующая порядок хранения вещественных доказательств, - рассказали в СК по Свердловской области.

Экс-следователь не признала свою вину. Сегодня Ленинский суд Екатеринбурга назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов. Как рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, из МВД женщину уволили, а ее руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.